В Харьков заходит российская бронетехника (видео) [ Редактировать ]
В Харьков заходит российская бронетехника.
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