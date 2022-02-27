Вблизи Седнева Вооруженные Силы Украины нанесли огненное поражение по району сосредоточения артиллерийских подразделений российско-оккупационных войск. Об этом сообщает Оперативное командование "Север" ВСУ.

В результате работы украинских армейцев военная техника и вооружение повреждены, выведены из строя. Личный состав убит, ранен и полностью деморализован. Последующие задачи своего руководства выполнять отказываются.

Точное количество потерь уточняется.

Вблизи Макошино в результате нанесения ракетного удара по району сосредоточения противника, где находились около 500 единиц техники и вооружения россиян, враг понес большие потери в технике и живой силе.