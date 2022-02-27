ВСУ перехватили штурмовиков под Киевом и остановили десантников в море - Маляр [ Редактировать ]
За прошедшие Вооруженные силы Украины наращивали группирования, выполняющие задачи обороны Киева и на северном и северо-восточном направлениях. Подробности рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, авиация воздушных сил Украины в течение суток перехватила штурмовиков и транспортных самолетов противника в небе над Киевом.
Также украинские бойцы сорвали планы российских оккупантов в Черном море.
Военно-морские силы сорвали высадку морского десанта в Черноморской оперативной зоне.
Группировка ООС в течение суток продолжала вести активные мобильные поисково-ударные действия в районе проведения операции объединенных сил и перешли к маневренным действиям.
По всей стране продолжается выполнение плановых мер мобилизационного развертывания, в том числе формирование терробороны и корпуса резерва.
по теме
Диверсионный отряд оккупационных российских войск расстреляли автомобиль, в котором сидели двое взрослых и три ребенка
В результате массированного ракетного и зенитного обстрела российскими войсками Киева снаряды было попадание в пункт захоронения радиоактивных отходов столичного филиала объединения "Радон"
В субботу, 26 февраля, в Киеве, недалеко от аэропорта "Жуляны" российские оккупанты ударили по жилому дому
"Красную" ветку метро закрывают