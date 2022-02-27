В Буче снаряд попал в многоэтажный дом (фото) [ Редактировать ]
В Буче снаряд попал в многоэтажный дом.
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