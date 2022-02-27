Украинские военные сбили крылатую ракету на Киев [ Редактировать ]
Воздушные Силы ВС Украины несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь самолетом ТУ-22. Это очередное военное преступление СБ и РФ. Об этом сообщил Главнокомандующий генштабов ВСУ Валерий Залужный.
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