Украинские военные взорвали мост между Бучей и Ирпенем [ Редактировать ]
В Воскресенье, 27 февраля, украинские военные взорвали мост между Бучей и Ирпенем.
Захватчиков там очень хорошо зажарили. Колонна орков в центре Бучи сейчас мечется. В Гостомеле на повороте на Ирпень идет бой.
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