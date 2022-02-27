В Гостомеле артиллерийским ударом уничтожена российская техника и военные [ Редактировать ]
В Гостомеле Киевской артиллерийским ударом уничтожена военная техника и военные РФ, которые были на аэродроме. Об этом сообщила народный депутат Марьяна Безуглая.
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