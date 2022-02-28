Чернигов обстреливают из артиллерии (видео) [ Редактировать ]
Российские оккупанты беспощадно обстреливают Чернигов В зоне поражения - частные и многоэтажные жилые дома. Возник пожар в районе "Эпицентра".
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