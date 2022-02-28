На выходе из Гостомеля уничтожили колонны российской техники [ Редактировать ]
Только что на выходе из Гостомеля наши военные уничтожили целые колонны автотранспорта и бронетехники РФ Речь идет о нескольких десятках единиц техники. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Напомним, что в понедельник, 28 февраля, появилась информация о том, что "кадыровцы" колонами едут с пгт. Мироцкое по полям пгт. Немишаево в сторону варшавской трассы.
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