Удар російськими військовими по Київщині: опубліковані наслідки [ Редактировать ]
Внаслідок ракетного удару російськими військовими по Київщині (Васильків, Біла Церква, Калинівка) зруйнували п'ятиповерховий гуртожиток та два п’ятиповерхових жилих будинки. Про це повідомляє ДСНС.
Туди направились рятувальники.
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