Российский снаряд попал в роддом под Киевом [ Редактировать ]
Недалеко от Киева российский снаряд попал в роддом частной сети "Адонис". Об этом сообщает гендиректор сети "Адонис" Виталия Гирина в Facebook.
Людей успели эвакуировать.
Частный роддом сети "Адонис" находится в селе Бузовая на Житомирской трассе возле Киева. В этом районе уже несколько дней идут очень упорные бои, поскольку враг пытается заблокировать Киев с запада и юго-запада.
Все спрашивают, что с роддомом. Спасибо за поддержку. В роддом попал снаряд, повреждения большие, но здание стоит. Главное - не нужно сейчас ехать, кого-то забирать. Все в надежном месте и безопасности. Это точно.
по теме
За сутки, 28 февраля, вооруженные силы сбили во время налетов на Украину 5 российских истребителей
Внаслідок ракетного удару російськими військовими по Київщині (Васильків, Біла Церква, Калинівка) зруйнували п'ятиповерховий гуртожиток та два п’ятиповерхових жилих будинки
В Киеве в понедельник вечером, 28 февраля, в Киеве после окончания переговоров делегаций Украины и России прогремели взрывы
Жители Волновахи просят "зеленый коридор" для эвакуации
Військовослужбовці з острову Зміїний живі й перебувають в полоні