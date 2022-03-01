Недалеко от Киева российский снаряд попал в роддом частной сети "Адонис". Об этом сообщает гендиректор сети "Адонис" Виталия Гирина в Facebook.

Людей успели эвакуировать.

Частный роддом сети "Адонис" находится в селе Бузовая на Житомирской трассе возле Киева. В этом районе уже несколько дней идут очень упорные бои, поскольку враг пытается заблокировать Киев с запада и юго-запада.