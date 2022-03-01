Под Измаилом нанесли ракетный удар по воинской части [ Редактировать ]
Россияне нанесли ракетный удар по воинской части в селе Лощиновка Одесской области. Об этом сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.
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