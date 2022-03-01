Еще одна страна поддержала немедленное вступление Украины в ЕС [ Редактировать ]
Румыния поддерживает немедленное предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Власти страны готовы сделать все возможное для этого. Об этом сообщает президент Румынии Клаус Йоханнис в Twitter.
Румыния полностью поддерживает интеграцию Украины, а также Республики Молдова и Грузии в Европейский Союз. Место этих партнеров ЕС - в европейской семье, и Румыния сделает все возможное, чтобы это стало реальностью.
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