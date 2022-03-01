Києв, Рівне, Тернопіль, Краматорськ, Волинь та Хмельниччина: повітряна тривога [ Редактировать ]
Київ, Рівне, Тернопіль, Краматорськ, Волинь та Хмельниччина, повітряна тривога!
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
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