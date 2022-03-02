В Киевобъявлена воздушная тревога [ Редактировать ]
Во вторник, 2 марта, Киев объявлена воздушная тревога.
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