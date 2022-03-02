В Чернигове, Сумах, Пирятине, Миргороде, Черкасаах объявлена воздушная тревога [ Редактировать ]
В среду утром, 2 марта, в Чернигове, Сумах, Пирятине, Миргороде, Черкассах объявлена воздушная тревога!
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