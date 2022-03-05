Алла Пугачева с детьми покинула Россию [ Редактировать ]
Алла Пугачева с детьми
Советская и российская певица Алла Пугачева вместе с мужем телеведущим Максимом Галкиным и Лизой и Гарри улетела из России на частном самолете.
Новость о бегстве Примадонны активно обсуждают в Сети. Не исключено, что Пугачева с семьей находится в латвийской Юрмале, где у нее есть дом. Кроме того, в Латвии живет подруга Аллы Пугачевой певица Лайма Вайкуле.
Не исключен вариант, что 72-летняя Алла Пугачева уедет в самое ближайшее время в Майами, где живет ее старшая дочь певица и актриса Кристина Орбакайте.
Напомним, что Максим Галкин выступил с резкой критикой военного вторжения в Украину.
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