Оккупанты не дают гражданским покинуть разрушенные города [ Редактировать ]
В Сумской области оккупанты не дают гражданским покинуть разрушенные города, машины грабят и уничтожают, сообщил городской голова Тростянца Юрий Бова:
Вы спрашиваете меня: "как можно уехать из Сум?" Из Ахтырки, Тростянца, Лебедина и других городов области. Я отвечаю: безопасно – никак. Российские военные мародерят, грабят и кое-где расстреливают машины украинских мирных людей.
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