Закрити небо над Україною: Хмельниччина звернулася до НАТО [ Редактировать ]
Сьогодні, 5 березня 2022 року, на десятій позачерговій сесії обласної ради депутати звернулися з закликом до глав держав та урядів, парламентів та народів держав-членів НАТО підтримати прохання Президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною. Таке рішення підтримано одноголосно, усіма 44 присутніми депутатами.
Свою підтримку запропонованому проекту звернення висловив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. "Кожен голос сьогодні має вагоме значення. І лише спільними зусиллями та діями ми зможемо зупинити ворога та переконати НАТО у важливості закриття неба над Україною. Дякую кожному, хто підтримує нас у такий важкий для країни час", – наголосив Сергій Гамалій.
Позачергова сесія обласної ради завершилася спільним фото та закликом: "НАТО – закрийте небо над Україною! Врятуйте життя людям!".
Текст звернення.
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