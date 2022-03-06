Голова, керівництво та депутатський корпус Чернівецької обласної ради звертаються до лідерів США, Франції, Німеччини, Великобританії, Генерального Секретаря НАТО, а також урядів та парламентів, послів та дипломатичних корпусів усіх держав НАТО!

ЗАКРИЙТЕ НЕБО НАД УКРАЇНОЮ!

Наше військо дає гідну відсіч ворогові. Проте через бомбардування та ракетні обстріли російських військ гинуть тисячі мирних українців!

Наші жертви – це ваш спокій. Тож, подбайте і ви про нас! Убережіть наших діток, жінок та літніх людей!

Дайте українцям змогу прокидатися не під акомпанемент ракет та авіабомб!

Дайте українцям впевненість у тому, що вони прокинуться.

#noflyzoneUA