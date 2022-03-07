США ведут секретные переговоры с ключевым союзником Кремля - The Washington Post [ Редактировать ]
Соединенные Штаты ведут секретные переговоры с правительством Венесуэлы, ключевым союзником Кремля в регионе. Об этом сообщает The Washington Post.
Президенту страны Николасу Мадуро предлагается ослабление санкций в отношении экспорта венесуэльской нефти, в то время как Вашингтон стремится изолировать Россию в сфере энергоресурсов, в первую очередь.
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