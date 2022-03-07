Российская делегация вылетела на третий раунд переговоров с Украиной [ Редактировать ]
Источник: МИД РФ
Российская делегация вылетела в Беларусь на новую встречу с делегацией Украины. Об этом сообщают российские СМИ. Третий раунд переговоров должен состояться позднее сегодня, 7 марта. Точное место его проведения неизвестно.
Первые российско-украинские переговоры состоялись 28 февраля, вторые - 3 марта. По итогам второй встречи стороны договорились организовать гуманитарный коридор для мирных жителей, но эти планы сорвались.
Напомним, что единственный вопрос, по которому практически невозможно согласие на переговорах с Россией - признание российского статуса Крыма и независимости "ЛДНР". Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия.
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