Дезертирство среди оккупантов становится массовым - СБУ [ Редактировать ]
Среди оккупантов все больше появляются панические настроения, они не хотят воевать в Украине и дезертируют по дороге в нашу страну.
Об этом СБУ рассказал пленный российский техник. Его главной задачей был вывоз неисправных боемашин РФ с украинской территории.
Он совершил несколько ходок из Крыма в Херсонскую и Николаевскую области и прекрасно видел масштабы дезертирства.
"Многие бегут даже по дороге, никто никому ничего не говорит. Даже вооруженные силы против. Нам угрожают 7 годами тюрьмы и это единственное, что держит", - признается пленник.
По его словам, даже российская ФСБ, офицеры которой прикреплены к каждой батальонно-тактической разведывательной группе, бессильна:
"Они просто самоустранились. Не дают конкретных задач, просто о чем-то говорят в индивидуальном порядке", – рассказывает пленный.
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