В Дублине грузовик протаранили ворота российского посольства (видео) [ Редактировать ]
В Дублине, Ирландия, мужчина на грузовике протаранил ворота посольства РФ. Сейчас водитель задержан. Свои действия объяснил, как протест против действий российского армии в Украине.
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