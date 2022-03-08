Во вторник, 8 марта, глава Запорожской ОГА Александр Старух рассказал о ситуации в области. Так, он отметил, что противник занимается перегруппированием войск и готовится к наступлению на Запорожье.

Ситуация в оккупированных городах области контролируется местными украинскими властями. Однако враг пытается установить полицейский режим, используя для этого террор против местного населения.