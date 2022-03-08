Запорожье сейчас: глава ОГА доложил о ситуации в области [ Редактировать ]
Во вторник, 8 марта, глава Запорожской ОГА Александр Старух рассказал о ситуации в области. Так, он отметил, что противник занимается перегруппированием войск и готовится к наступлению на Запорожье.
Ситуация в оккупированных городах области контролируется местными украинскими властями. Однако враг пытается установить полицейский режим, используя для этого террор против местного населения.
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