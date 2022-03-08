"Может затронуть весь мир: Зеленский предупредил об угрозе [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил страны Запада, что война не остановится в Украине. Посягательство на свободу может затронуть весь остальной мир. Об этом сообщает ABC News.
Зеленский вновь подчеркнул необходимость обеспечения безопасности воздушного пространства Украины, к чему он призывал США и НАТО, но безрезультатно.
Мы не можем позволить России действовать так. Они нас бомбят, обстреливают, присылают ракеты, вертолеты, истребители - много чего.
Он считает, что президент США Джо Байден "может сделать больше", чтобы остановить войну.
Я уверен, что он может, и мне хотелось бы в это верить. Он способен на это.
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