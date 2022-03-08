Авиаудар по Сумам: жертвами стали 7 взрослых и 2 детей [ Редактировать ]
В Сумах в результате ночного авианалета и бомбардировки российскими оккупантами жилого сектора погибли девять человек, среди которых - двое детей. Об этом сообщает ГСЧС.
Враг совершил атаку с воздуха по жилым домам на улицах Роменская и Спартака около одиннадцати вечера 7 марта.
Спасатели на месте происшествия разбирали разрушенные конструкции домов, а также потушили пожар.
Из-под завалов извлекали тела погибших людей. Предварительно в результате обстрела погибли 9 человек, из них 2 ребенка.
Также в ГСЧС рассказали, что одну женщину, которую завалило обломками, удалось деблокировать, после чего травмированную передали медикам.
Спасатели опубликовали видео с места и показали руины, в которые превратились дома в жилом секторе Сум после налета российской авиации и бомбардировки.
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