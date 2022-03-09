Министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил о том, что ночь с 8 на 9 марта была достаточно спокойной по сравнению с предыдущими. В настоящее время продолжаются обстрелы Харькова в районе Салтовки.

Об этом он сказал во время телемарафона.

Эта ночь по сравнению с другими была достаточно спокойной.

Денисенко также отметил, что очень сложная ситуация сейчас наблюдается в Мариуполе Донецкой области. Город уже больше недели находится в осаде. При этом у людей нет воды, еды и медикаментов.

Кроме того, из города невозможно эвакуировать население, поскольку происходят обстрелы со стороны российских оккупантов.