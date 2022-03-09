"Эта ночь была достаточно спокойной": Денисенко о ситуации в Украине [ Редактировать ]
Министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил о том, что ночь с 8 на 9 марта была достаточно спокойной по сравнению с предыдущими. В настоящее время продолжаются обстрелы Харькова в районе Салтовки.
Об этом он сказал во время телемарафона.
Эта ночь по сравнению с другими была достаточно спокойной.
Денисенко также отметил, что очень сложная ситуация сейчас наблюдается в Мариуполе Донецкой области. Город уже больше недели находится в осаде. При этом у людей нет воды, еды и медикаментов.
Кроме того, из города невозможно эвакуировать население, поскольку происходят обстрелы со стороны российских оккупантов.
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