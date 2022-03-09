Оккупанты выдают свои потери военной техники за якобы потери Вооруженных Сил Украины.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал во время телемарафона.

"Нашими специалистами выявлено, что большинство информации, которую они подают как уничтожение украинской техники это уничтоженная техника российских войск". По его словам, подают в "таком ракурсе, что это якобы несут потери ВСУ".

Арестович не отрицает, что есть потери среди украинских защитников, но при этом отмечает: "эти потери гораздо меньшие, чем у врага".

Арестович отметил, что руководство Украины прилагает огромные усилия для эвакуации мирных жителей из городов Сумы, Чернигов, Харьков, Бровары, Гостомель, Буча, Мариуполь. "Сегодня утром часть этих коридоров заработала" - отметил он.

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