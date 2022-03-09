Российские оккупанты от голода начали воровать кур с украинских дворов. Снимками поделился Telegram-канал ЗСУ Війна з окупантами.

Кацапские оккупанты воруют кур у обычных людей. Это не то, что фашисты, они их давно уже переплюнули, черти".

На кадрах видно, что трое военных России зашли во двор и начали совать птицу в мешки. Один из них даже вооружился палкой и начал "палить" по курам.

Где именно происходило подобное мародерство, доподлинно неизвестно.