Оккупанты с палками устроили "охоту" на кур в дворах украинцев [ Редактировать ]
Российские оккупанты от голода начали воровать кур с украинских дворов. Снимками поделился Telegram-канал ЗСУ Війна з окупантами.
Кацапские оккупанты воруют кур у обычных людей. Это не то, что фашисты, они их давно уже переплюнули, черти".
На кадрах видно, что трое военных России зашли во двор и начали совать птицу в мешки. Один из них даже вооружился палкой и начал "палить" по курам.
Где именно происходило подобное мародерство, доподлинно неизвестно.
по теме
В Харьковской области вражеские войска продолжают бомбить объекты критической инфраструктуры
В Николаевской области 8 марта российские военные расстреляли микроавтобус с персоналом детского дома семейного типа
В Житомирской области обстреляли автобус с беженцами из Макарова
Обстріл вівся біля села Лютіж Вишгородського району Київської області
В понедельник утром, 7 марта, в 05:15, по Николаеву был нанесен ракетный удар по городу