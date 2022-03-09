"Припиніть звірства Росії! Закрийте небо над Україною!" - звернення Мінветеранів [ Редактировать ]
Термінове звернення міністра у справах ветеранів України, члена Ради національної безпеки та оборони України, генерал-майора запасу Юлії Лапутіної:
З 2014 року я на власні очі бачила звірства, які чинить РФ в Україні. У 2014 році почала існувати тюрма "Ізоляція", створена російськими окупантами у Донецьку для того, щоб чинити тортури над українськими громадянами. Це у ХХІ столітті! Всі світові лідери, світова спільнота того часу була "глибоко занепокоєна". Протягом восьми років війни в Україні, яку підступно розв’язала РФ, ви продовжували бути "глибоко занепокоєними.
Два тижні український народ героїчно чинить спротив російському агресору. Російські війська коять звірства в Україні – гатять по мирних громадянах з важкої зброї, б’ють балістичними ракетами. Сьогодні бомба поцілила у пологовий будинок міста Маріуполь на Донеччині. Мало, що Росія не дає гуманітарних коридорів для наших громадян – вона просто вбиває наше майбутнє покоління, наших матерів. І ви продовжуєте бути "глибоко занепокоєними".
Я закликаю всіх лідерів світу – будьте людяними! Закрийте небо над Україною! Український народ зараз – це країна Захисників. Україна сьогодні чинить опір російській навалі і стримує її, коли світ перед загрозою світової війни. Припиніть ці звірства! Слава Україні!".
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