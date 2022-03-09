Термінове звернення міністра у справах ветеранів України, члена Ради національної безпеки та оборони України, генерал-майора запасу Юлії Лапутіної:

З 2014 року я на власні очі бачила звірства, які чинить РФ в Україні. У 2014 році почала існувати тюрма "Ізоляція", створена російськими окупантами у Донецьку для того, щоб чинити тортури над українськими громадянами. Це у ХХІ столітті! Всі світові лідери, світова спільнота того часу була "глибоко занепокоєна". Протягом восьми років війни в Україні, яку підступно розв’язала РФ, ви продовжували бути "глибоко занепокоєними.

Два тижні український народ героїчно чинить спротив російському агресору. Російські війська коять звірства в Україні – гатять по мирних громадянах з важкої зброї, б’ють балістичними ракетами. Сьогодні бомба поцілила у пологовий будинок міста Маріуполь на Донеччині. Мало, що Росія не дає гуманітарних коридорів для наших громадян – вона просто вбиває наше майбутнє покоління, наших матерів. І ви продовжуєте бути "глибоко занепокоєними".