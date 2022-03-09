В среду, 9 марта, Арсен Аваков раскрыл данные закрытых источников в Росси о потерях среди оккупантов.

Потери агрессора на утро 14 дня войны:

А из цифр по потерям личного состава русского агрессора ясно видна перспектива оставшихся оккупационных сил.

Эй, русские орки, вы несете нам много горя – вы убиваете наших граждан.. но просто посмотрите цифры – вы, хоть и с промытыми мозгами, но не настолько тупые.. Вы все вернетесь домой или в гробах, или калеками.