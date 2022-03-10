В Украине гражданским разрешили убивать российских оккупантов [ Редактировать ]
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Вступил в силу закон о праве гражданских украинцев и иностранцев на убийство российских захватчиков в период военного времени.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.
Гражданские украинцы имеют право получить огнестрельное оружие и наравне с военными использовать его против российских агрессоров. Никакого наказания за это не последует.
Стрелять во врага можно и из собственного оружия - наградного, спортивного и охотничьего. При этом полученное от государства оружие и патроны после войны придется сдать в полицию.
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