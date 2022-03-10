"Российская колонна под Киевом несет постоянные потери" - британская разведка [ Редактировать ]
Крупная российская колонна к северо-западу от Киева за неделю продвинулась незначительно. Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.
По данным Министерства обороны Великобритании, колонна несет постоянные потери.
В заявлении британского министерства говорится, что по мере роста потерь Путин будет вынужден использовать российские вооруженные силы и другие источники для возмещения потерь.
Кроме того, в последние дни наблюдается заметное снижение общей воздушной активности России над Украиной.
по теме
В четверг, 10 марта, в 10:00 состоится встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы российского МИД Сергея Лаврова
В результате российского удара по детской больнице в Мариуполе погибли три человека
В четверг, 10 марта, в Генеральном штабе ВСУ опубликовали информацию про потери российской армии
В ночь с 9 на 10 марта в результате очередного обстрела села Слобожанское Изюмского района погибли четыре человека
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил предоставление Украине поддержки в виде экстренного финансирования