Под Киевом ликвидировали командира полка оккупантов полковника Захарова - ГУР (видео) [ Редактировать ]
Во время ведения боевых действий в Броварском районе Киевской области понесла значительные потери в личном составе и технике бальонно-тактическая группа (БТГр) 6 танкового полка (Чебаркуль) 90 танковой дивизии Центрального военного округа. В частности, ликвидирован командир полка полковник А.Захаров. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
В 2016 году Захаров, будучи майором, получил орден от Путина
В результате значительных потерь БТГр 6 танкового полка вместе с БТГр 239 танкового полка 90 танковой дивизии вынуждены были отступить и перейти к обороне.
Ранее "Подробности" сообщали о том, где в Киевской области идут бои и наступает враг.
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