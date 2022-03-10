Во время ведения боевых действий в Броварском районе Киевской области понесла значительные потери в личном составе и технике бальонно-тактическая группа (БТГр) 6 танкового полка (Чебаркуль) 90 танковой дивизии Центрального военного округа. В частности, ликвидирован командир полка полковник А.Захаров. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В 2016 году Захаров, будучи майором, получил орден от Путина

В результате значительных потерь БТГр 6 танкового полка вместе с БТГр 239 танкового полка 90 танковой дивизии вынуждены были отступить и перейти к обороне.

Ранее "Подробности" сообщали о том, где в Киевской области идут бои и наступает враг.