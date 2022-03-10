Оккупанты сбросили шесть авиабомб на село на Харьковщине: погибли дети [ Редактировать ]
В селе Слобожанское на Харьковщине никогда не было никаких объектов военной инфраструктуры. Тем не менее российские оккупанты решили ударить по жилым районам поселка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Одна из шести выпущенных авиационных бомб упала на жилой двухэтажный дом по ул. Центральной, 10.
По разным данным, погибли от 5 д 7 человек, среди них - двое детей.
"Утром к месту происшествия прибыли спасатели 3-х ближайших Государственных пожарноспасательных частей ГСЧС. Они вручную и с помощью инженерной техники местных предприятий разбирали завалы до наступления сумерек. Из-под завалов им удалось достать тела погибшей женщины (возрастом 45-47 лет) и двухлетнего ребенка. Поисковые работы будут продолжаться. Информация о погибших уточняется", - говорят спасатели.
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