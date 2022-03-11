ВСУ за сутки разбили две колонны вражеской техники и поразила 10 самолетов [ Редактировать ]
Фото: Макс Левин
По предварительной информации за сутки ВСУ разбили две колонны вражеской техники и поразила 10 самолетов.
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