ВСУ уничтожили офицера преступной российской армии [ Редактировать ]
Фото: соцсети
ВСУ уничтожили офицера преступной российской армии Вячеслава Маклагина.
Оккупант также принимал участие в "операциях" россии в Сириии.
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