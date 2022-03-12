После авиаудара под Васильковом снова загорелась нефтебаза [ Редактировать ]
Российская авиация снова нанесла удар под Васильковом Киевским области. Об этом сообщается в Telegram главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы.
В результате горит нефтебаза в селе Крячки.
В Василькове после авиаудара горит нефтебаза. В селе Крячки оккупант ночью обстрелял нефтебазу.
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