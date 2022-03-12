Сили тероборони розбили ворожі танки в Сумській області [ Редактировать ]
Фото: социальные сети
Сили територіальної оборони розбили танки росії в Сумській області.
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