Аэродром под Васильковом практически уничтожен ракетным ударом - мэр (видео) [ Редактировать ]
Мэр Василькова Наталья Баласинович заявляет, что в результате ракетного удара аэродром под городом фактически уничтожен.
Выведена из строя взлетно-посадочная полоса, сдетонировал склад боеприпасов, уничтожен склад горюче-смазочных материалов. По словам городского головы, оккупанты выпустили по городу минимум 8 ракет.
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