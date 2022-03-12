Вооруженные силы Российской Федерации могут наносить удары по конвоям с иностранным оружием в Украине.

Москва также предупредила США о том, что передача вооружений "будет иметь последствия".

Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Конвои с вооружением для Украины могут стать целями для Вооруженных сил Российской Федерации", - заявил он.

По его словам, Россия предупредила США о возможных последствиях передачи вооружений на Украину.