Хотели подорвать военные и гражданские объекты: в Харькове задержали диверсантов [ Редактировать ]
В Харькове задержали диверсантов, которые планировали подорвать военные и гражданские объекты.
У группы диверсантов обнаружили оружие и взрывчатку.
О задержании группы диверсантов в Харькове сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.
"В Харькове задержаны диверсанты, планировавшие подрывы военных и гражданских объектов. В них обнаружили оружие и взрывчатку", — написали в ведомстве.
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