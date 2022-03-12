Украинские воины захватили новый вражеский беспилотник (фото) [ Редактировать ]
Воинам ССО Украины удалось захватить полный комплект российского беспилотника.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
Вероятно, бойцы захватили беспилотник "Элерон-3СВ", который разработан для воздушной разведки и наблюдения.
В Минобороны пообещали, что теперь этот беспилотник "стал на сторону добра и будет помогать нам защищать нашу землю".
по теме
Президент Украины Владимир Зеленский назвал последствия возможного вторжения в Киев для российских оккупантов
Российские оккупанты уничтожили город Волноваха в Донецкой области. Ракеты и снаряды врага нанесли ему невероятные разрушения
В Одесской области запрещено повышать цены на товары первой необходимости
В Евросоюзе опасаются, что Россия может "расширить военную деятельность" против одной из стран НАТО
Убийства президента Российской Федерации Владимира Путина недостаточно для установления мира в евроатлантическом пространстве