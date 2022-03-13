"Оккупанты формируют новые подразделения" - Генштаб ВСУ [ Редактировать ]
Фото: Макс Левин
В связи с потерями, которые несут вооруженные силы россии, оккупанты начали формировать новые подразделения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В частности, командование врага планирует привлечь около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот).
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