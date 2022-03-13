Завод "Заря-машпроект" разбомбили [ Редактировать ]
В воскресенье, 13 марта, оккупанты разбомбили завод "Заря-машпроект", который производит газотурбинное оборудование. Об этом сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
По предприятию нанесли авиаудар, его последствия выясняются.
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