В результате мощных вражеских обстрелов населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное повреждено около 22 многоэтажных и 33 частных жилых домов, 1 здание государственного учреждения, 2 воспитательных и учебных заведения, 1 электроподстанция, 1 заведение торговли, 1 предприятие. Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Один человек погиб, еще один ранен.