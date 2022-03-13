Мощные обстрелы населенных пунктов в Луганской области: что повреждено [ Редактировать ]
В результате мощных вражеских обстрелов населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное повреждено около 22 многоэтажных и 33 частных жилых домов, 1 здание государственного учреждения, 2 воспитательных и учебных заведения, 1 электроподстанция, 1 заведение торговли, 1 предприятие. Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Один человек погиб, еще один ранен.
Оккупанты воюют с мирными.
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