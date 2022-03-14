Российский рэпер Моргенштерн выпустил клип с песней "12" на тему войны в Украине. В ней он призывает к "миру и дружбе".

Ролик уже занял первое место в украинских трендах YouTube. Через 9 часов после публикации он собрал почти миллион просмотров.

Новый клип Моргенштерна начинается с обращения украинского журналиста Дмитрия Гордона к российским солдатам в эфире запрещенного в России телеканала "Дождь": "П...здуйте нах..й отсюда, ..баные п...дорасы!.

В конце клипа женский голос жалуется на бомбежки:

Сынулечка, ну, да, у нас тут, прям у нас, крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то тикать, а потом вернулись на место. Молча сидим, в погребе бомбоубежище себе приготовили. Так что, ну, котик, не волнуйся.

Это не постановка, а голос реальной одесситки - мамы музыканта Владислава Палагина, с которым работает Моргенштерн.

"Он украинец, я русский. Мы делаем музыку вместе. Мы хотим мира. Мы хотим дружбы", - написано в конце клипа.

Напомним, что Моргенштерн уехал из России в ноябре 2021 года, опасаясь ареста. Против него открыты уголовные дела из-за якобы пропаганды наркотиков в песнях.