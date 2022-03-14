В Ахтырке в результате ночного авиаудара погибли по меньшей мере три человека [ Редактировать ]
В Ахтырке Сумской области в результате ночного авиаудара по жилым кварталам погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщил городской голова Павел Кузьменко.
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