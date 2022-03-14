В Херсоне сожгли дом секретаря горсовета Галины Луговой. Об этом сообщает "Украинская правда".

Очевидцы рассказали, что возле дома чиновницы видели двух человек, которые разбили окно и бросили внутрь что-то тяжелое, после чего дом вспыхнул.

"Я осталась без дома. Думаю, я в списке на физическое уничтожение", - заявила Галина Луговая.

Напомним, что оккупанты готовят "референдум" по созданию "Херсонской народной республики".